NASDAQ Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

297,94 USD -5,02% (05.03.2024)



ISIN CrowdStrike-Aktie:

US22788C1053



WKN CrowdStrike-Aktie:

A2PK2R



Ticker-Symbol CrowdStrike-Aktie:

45C



NASDAQ-Symbol CrowdStrike-Aktie:

CRWD



Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (06.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von Cantor FitzgeraldJonathan Ruykhaver, Analyst von Cantor Fitzgerald, hebt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) an.CrowdStrike habe einen "sauberen Abschluss" des Geschäftsjahres 2024 gemeldet, da der Umsatz die Konsensschätzungen übertroffen habe, ebenso wie das Betriebsergebnis und der freie Cashflow. "Wenn wir einen Preis für den besten Cybersecurity-Anbieter in dieser Gewinnsaison vergeben würden, dann wäre es CrowdStrike".Jonathan Ruykhaver, Analyst von Cantor Fitzgerald, bewertet die CrowdStrike-Aktie unverändert mit "overweight". Das Kursziel werde von 360,00 auf 400,00 USD gesteigert. (Analyse vom 06.03.2024)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:333,80 EUR +21,67% (06.03.2024, 13:51)