Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (20.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley heben das Kursziel für die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) von 175 auf 187 USD an.CrowdStrikes Ergebnisse für das dritte Quartal waren besser als erwartet und die Prognosen für das Gesamtjahr scheinen eher erreichbar zu sein, so Morgan Stanley. Aber die Analysten würden hinzufügen, dass das Aufwärtspotenzial für die Schätzungen begrenzt sei. Mit Aktien, die im letzten Quartal um mehr als 30% gestiegen seien, und Katalysatoren, die größtenteils im Hintergrund lägen, scheine das Setup von hier aus schwieriger zu sein, füge Morgan Stanley hinzu, der den Druck vermeiden würde, aber darauf achten würde, bei einem Pullback positiver zu werden.Die Analysten von Morgan Stanley bewerten die Aktie von CrowdStrike weiterhin mit "equal-weight". (Analyse vom 20.11.2023)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:190,64 EUR +0,43% (20.11.2023, 20:35)