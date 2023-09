NASDAQ-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

163,03 USD +9,28% (31.08.2023, 22:00)



ISIN CrowdStrike-Aktie:

US22788C1053



WKN CrowdStrike-Aktie:

A2PK2R



Ticker-Symbol CrowdStrike-Aktie:

45C



NASDAQ-Symbol CrowdStrike-Aktie:

CRWD



Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (01.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von BTIG:BTIG rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) und erhöht das Kursziel.Die Q2-Ergebnisse seien viel besser ausgefallen als angesichts der ziemlich negativen Stimmung befürchtet, wobei das Management auch die Rentabilitätsziele nach oben revidiert habe, heiße es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Erfreulich seien auch die anhaltenden Marktanteilsgewinne in CrowdStrikes Hauptzielmarkt für Endpoint-Security im Vergleich zu älteren und neueren Sicherheitsanbietern.BTIG hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die CorwdStrike-Aktie bestätigt und das Kursziel von 188 auf 192 USD angehoben. (Analyse vom 31.08.2023)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:149,88 EUR -0,35% (01.09.2023, 12:18)