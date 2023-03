NASDAQ-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (08.03.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse der Citigroup:Fatima Boolani, Analystin der Citigroup, stuft die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) weiterhin mit "buy" ein.Entgegen der "gemischten Stimmung" sollten die "objektiv robusten" Q4-Ergebnisse des Unternehmens die Befürchtungen hinsichtlich der Marktsättigung und des Preisdrucks zerstreuen, so die Analystin. Das Quartal sollte auch die Anlegerstimmung auf CrowdStrikes "greifbares Technologie-/Wallet-Konsolidierungspotenzial, die sich abzeichnende Modulpenetration und die noch offenen Möglichkeiten zur Eroberung von Marktanteilen" lenken, so das Researchhaus.Fatima Boolani, Analystin der Citigroup, stuft die Aktie von CrowdStrike unverändert mit "buy" ein und erhöht das Kursziel von 145 auf 155 USD. (Analyse vom 08.03.2023)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:124,34 EUR +4,98% (08.03.2023, 15:44)