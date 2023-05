NASDAQ-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (31.05.2023/ac/a/n)



Los Angeles (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von Wedbush Securities:Taz Koujalgi, Analyst von Wedbush Securities, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) von 145 auf 170 USD.Die Gespräche von Wedbush Securities mit Investoren würden darauf hindeuten, dass die Käuferseite neue ARR im Bereich von 190-194 Mio. USD erwarte, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Das bedeute, dass die neuen ARR im Jahresvergleich fast unverändert bleiben und die gesamten ARR im Jahresvergleich um 43% wachsen würden. Die Checks seien in Ordnung gewesen. Die Erwartungen auf der Käuferseite seien realisierbar. Die CrowdStrike-Aktie sei im letzten Monat um etwa 30% gestiegen, was im Einklang mit anderen wachstumsstarken Software-/Sicherheitsunternehmen stehe. Das Ausmaß der Kursbewegung werfe die Frage auf, ob das Setup für den Druck anfällig sei. Die Wahrscheinlichkeit, dass die FER-Zahlen den Erwartungen der Käufer entsprechen oder sie sogar leicht übertreffen würden, sowie das Potenzial für steigende Gewinnspannen würden den Analysten aber zur Ansicht veranlassen, dass das Abwärtsrisiko begrenzt sei und die CrowdStrike-Aktie positiv bewertet werde.Taz Koujalgi, Analyst von Wedbush Securities, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Votum für die CrowdStrike-Aktie bestätigt und das Kursziel von 145 auf 170 USD angehoben. (Analyse vom 31.05.2023)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:148,60 EUR +0,57% (31.05.2023, 15:17)