NASDAQ-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

153,0278 USD -4,44% (01.06.2023, 16:19)



ISIN CrowdStrike-Aktie:

US22788C1053



WKN CrowdStrike-Aktie:

A2PK2R



Ticker-Symbol CrowdStrike-Aktie:

45C



NASDAQ-Symbol CrowdStrike-Aktie:

CRWD



Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (01.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von MoffettNathanson:Sterling Auty, Analyst von MoffettNathanson, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) von 229 auf 217 USD und stuft den Titel weiterhin mit "outperform" ein.Der Bericht des Unternehmens für das erste Quartal habe gut ausgesehen, aber die Aktie reagiere negativ auf das, was anscheinend eine Reaktion auf den im Quartal erzielten neuen jährlichen wiederkehrenden Nettoumsatz und das Wachstum der Abrechnungen sei, so der Analyst. Es scheine nun, dass es eine Lücke zwischen den Erwartungen der Investoren und der Realität dessen, was in diesem Quartal produziert werden sollte, gebe.Sterling Auty, Analyst von MoffettNathanson, bewertet die CrowdStrike-Aktie weiterhin mit dem Rating "outperform". (Analyse vom 01.06.2023)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:144,48 EUR -3,51% (01.06.2023, 16:30)