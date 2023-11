NASDAQ Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (21.11.2023/ac/a/n)



Cleveland (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von KeyBanc Capital Markets:Die Analysten von KeyBanc Capital Markets belassen die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) weiterhin auf "overweight".Das Unternehmen führe höhere Peer-Multiplikatoren und seine positive langfristige Einschätzung von CrowdStrike als langfristigen Konsolidierer an; bedeutende langfristige Wachstumstreiber in den Bereichen CNAPP, SIEM, Identität und GenAI; und immer noch die Möglichkeit von Anteilsgewinnen bei Endpunkten. KeyBanc merke auch an, dass seine Q3-Kontrollen solide gewesen seien und die meisten Partner im Rahmen der Planung gelegen hätten. Kurzfristig sei das Unternehmen angesichts der starken Aktienentwicklung und eines weiterhin schwierigen makroökonomischen Umfelds etwas vorsichtig.Die Analysten von KeyBanc Capital Markets stufen die Aktie von CrowdStrike weiterhin mit "overweight" ein und heben das Kursziel von 200 auf 240 USD an. (Analyse vom 21.11.2023)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:189,12 EUR -0,38% (21.11.2023, 12:17)