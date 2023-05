NASDAQ-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

158,6025 USD +2,91% (30.05.2023, 15:48)



ISIN CrowdStrike-Aktie:

US22788C1053



WKN CrowdStrike-Aktie:

A2PK2R



Ticker-Symbol CrowdStrike-Aktie:

45C



NASDAQ-Symbol CrowdStrike-Aktie:

CRWD



Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (30.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Toronto (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von RBC Capital Markets:Matthew Hedberg, Analyst vom Investmenthaus RBC Capital Markets, stuft die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) vor den Q1-Ergebnissen am Mittwoch weiterhin mit "outperform" ein und erhöht das Kursziel von 170 auf 180 USD.Ähnlich wie Palo Alto Networks (PANW) befinde sich das Unternehmen in einer guten Position, um die Ausgaben der Kunden zu konsolidieren, da "die Großen" im Bereich der Cybersicherheit immer größer würden, so der Analyst. Hedberg erwarte eine "leichte Outperformance" der Crowdstrike-Gewinne.Matthew Hedberg, Analyst von RBC Capital Markets, bewertet die CrowdStrike-Aktie weiterhin mit "outperform". (Analyse vom 30.05.2023)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:144,64 EUR -0,88% (30.05.2023, 16:00)