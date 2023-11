NASDAQ Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

212,35 USD +1,09% (28.11.2023)



ISIN CrowdStrike-Aktie:

US22788C1053



WKN CrowdStrike-Aktie:

A2PK2R



Ticker-Symbol CrowdStrike-Aktie:

45C



NASDAQ-Symbol CrowdStrike-Aktie:

CRWD



Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (29.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





St. Louis (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von Stifel:Adam Borg, Analyst von Stifel, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD).Das Unternehmen habe "starke" Q3-Zahlen gemeldet, bei denen alle wichtigen Top-Line- und Bottom-Line-Kennzahlen über den Prognosen und/oder den Erwartungen von Stifel/Markt gelegen hätten. Die GJ24-Prognose sei über die Quartalsüberschreitung hinaus angehoben worden, aber CrowdStrike habe sich entschieden, trotz der Erwartungen der Investoren keinen frühen Ausblick auf die GJ25-Prognose zu geben. Borg füge hinzu, dass "dies unter dem Strich ein starkes Ergebnis war und unsere breitere These weiterhin intakt ist".Adam Borg, Analyst von Stifel, bewertet die CrowdStrike-Aktie unverändert mit "buy". Das Kursziel werde von 225,00 auf 240,00 USD angehoben. (Analyse vom 29.11.2023)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:198,00 EUR +2,44% (29.11.2023, 13:05)