Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

144,48 EUR -3,51% (01.06.2023, 16:30)



NASDAQ-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

153,0278 USD -4,44% (01.06.2023, 16:19)



ISIN CrowdStrike-Aktie:

US22788C1053



WKN CrowdStrike-Aktie:

A2PK2R



Ticker-Symbol CrowdStrike-Aktie:

45C



NASDAQ-Symbol CrowdStrike-Aktie:

CRWD



Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (01.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) unter die Lupe.Der US-Titel notiere am Donnerstag rund elf Prozent tiefer, nachdem das CrowdStrike am Vorabend seine Q1-Ergebnisse bekannt gegeben habe. Ausschlaggebend für den Kurssturz seien jedoch weniger die Geschäftszahlen als vielmehr die kurzfristigen Aussichten gewesen, die die Analysten bemängelt hätten.Diese hätten auf eine Verlangsamung des Umsatzwachstums hingewiesen, was den Aktienkurs vor allem kurzfristig belasten könnte. Einige der von Bloomberg befragten Analysten würden jedoch davon ausgehen, dass sich das Blatt in der zweiten Jahreshälfte wenden könnte.Gründe dafür seien eine leichtere Vergleichbarkeit der Daten, sich entwickelnde Vertriebspartnerschaften und potenzieller Rückenwind durch die Künstliche Intelligenz. Trotz des Rückgangs des jährlich wiederkehrenden Neugeschäfts (NNARR) werde erwartet, dass CrowdStrike sein Wachstum fortsetze.Die Analysten würden trotz des heutigen Kurssturzes langfristig optimistisch bleiben. DER AKTIONÄR rate, abzuwarten, bis der Verkaufsdruck nachlasse. (Analyse vom 01.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link