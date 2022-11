NASDAQ Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

112,57 USD -18,43% (30.11.2022, 16:31)



ISIN CrowdStrike-Aktie:

US22788C1053



WKN CrowdStrike-Aktie:

A2PK2R



Ticker-Symbol CrowdStrike-Aktie:

45C



NASDAQ-Symbol CrowdStrike-Aktie:

CRWD



Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (30.11.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) unter die Lupe.Die vom Cybersecurity-Spezialisten gemeldeten Quartalszahlen seien eigentlich gar nicht so schlecht ausgefallen. Das große Aber bestehe aber darin, dass die Zahl der Verträge mit Neukunden deutlich zurückgegangen sei. Das habe dazu geführt, dass das US-Unternehmen die Prognose für das vierte Quartal habe senken müssen. Die CrowdStrike-Aktie reagiere darauf mit satten Kursverlusten, so Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 30.11.2022)Das vollständige Interview mit Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:108,84 EUR -18,59% (30.11.2022, 16:44)