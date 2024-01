NASDAQ Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

276,28 USD -3,50% (17.01.2024, 21:59)



ISIN CrowdStrike-Aktie:

US22788C1053



WKN CrowdStrike-Aktie:

A2PK2R



Ticker-Symbol CrowdStrike-Aktie:

45C



NASDAQ-Symbol CrowdStrike-Aktie:

CRWD



Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (18.01.2024/ac/a/n)



Cleveland (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von KeyBanc Capital Markets:Eric Heath, Analyst von KeyBanc Capital Markets, stuft die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) nach wie vor mit dem Votum "overweight" ein.Das neue Ziel des Unternehmens basiere auf dem 16,1Fachen des Umsatzes im Jahr 2025, was einen Aufschlag gegenüber der Gruppe mit einem Wachstum von mehr als 20% und einem 10,7Fachen des Umsatzes im Jahr 2024 darstelle, da CrowdStrike eine 56er "Regel der 40" gegenüber der Gruppe mit einem Wachstum von mehr als 20% und einem langfristigen Konsolidierer von Sicherheitsausgaben sei. Darüber hinaus basiere der Wert auf dem 50,2Fachen des freien Cashflows, was einen Aufschlag gegenüber der Large-Cap-Gruppe mit dem 39Fachen darstelle, obwohl CrowdStrike mit 28% schneller wachse als die Gruppe mit 16%.Eric Heath, Analyst von KeyBanc Capital Markets, stuft die Aktie von CrowdStrike unverändert mit "overweight" ein und erhöht das Kursziel von 245 auf 318 USD. (Analyse vom 18.01.2024)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:256,35 EUR +0,96% (18.01.2024, 13:05)