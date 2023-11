NASDAQ Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

212,35 USD +1,09% (28.11.2023, 22:00)



ISIN CrowdStrike-Aktie:

US22788C1053



WKN CrowdStrike-Aktie:

A2PK2R



Ticker-Symbol CrowdStrike-Aktie:

45C



NASDAQ-Symbol CrowdStrike-Aktie:

CRWD



Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (29.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von Jefferies & Co:Die Analysten von Jefferies & Co stufen die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) nach dem Bericht für das dritte Quartal weiterhin mit "buy" ein.CrowdStrike habe in einem schwierigen makroökonomischen Umfeld eine kontinuierliche Umsetzung gezeigt, so Jefferies in einer Research Note. Das Unternehmen sage, dass CrowdStrike seinen Rahmen für ein flaches bis leicht steigendes Wachstum der jährlich wiederkehrenden Nettoumsätze im Geschäftsjahr 2024 beibehalten habe, da es keine Budgetkürzungen erwarte, was umsichtig und erreichbar sei.Die Analysten von Jefferies & Co stufen die Aktie von CrowdStrike weiterhin mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 245 auf 250 USD. (Analyse vom 29.11.2023)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:198,48 EUR +2,69% (29.11.2023, 12:55)