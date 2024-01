NASDAQ Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

261,235 USD +5,57% (08.01.2024, 19:28)



ISIN CrowdStrike-Aktie:

US22788C1053



WKN CrowdStrike-Aktie:

A2PK2R



Ticker-Symbol CrowdStrike-Aktie:

45C



NASDAQ-Symbol CrowdStrike-Aktie:

CRWD



Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (08.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) nach wie vor mit "overweight" ein und erhöhen das Kursziel von 269 USD auf 300 USD.Das Researchhaus habe die Aktie außerdem als Wachstumswert in seine "Analyst Focus"-Liste aufgenommen. Obwohl die Aktie oberflächlich betrachtet teuer erscheinen möge, werde sie auf einer wachstumsbereinigten Basis relativ gleichwertig mit ihren Konkurrenten gehandelt. JPMorgan sei der Ansicht, dass das Wachstum und die Fundamentaldaten von CrowdStrike die Aktie in den nächsten Jahren deutlich nach oben treiben könnten. JPMorgan sehe das Unternehmen als eine der am besten positionierten Plattformen innerhalb seiner Abdeckung, um von der anhaltenden Nachfrage in der gesamten Sicherheitssoftware-Landschaft zu profitieren, mit einem günstigen Setup für zusätzliches Wachstum bei Endgeräten und neuen Produkten.Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die CrowdStrike-Aktie unverändert mit dem Votum mit "overweight" ein. (Analyse vom 08.01.2024)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:238,45 EUR +5,39% (08.01.2024, 19:42)