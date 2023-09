NASDAQ Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

164,02 USD +0,92% (22.09.2023, 16:26)



ISIN CrowdStrike-Aktie:

US22788C1053



WKN CrowdStrike-Aktie:

A2PK2R



Ticker-Symbol CrowdStrike-Aktie:

45C



NASDAQ-Symbol CrowdStrike-Aktie:

CRWD



Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (22.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von Analyst Patrick Colville von der Scotiabank:Patrick Colville, Analyst der Scotiabank, stuft die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) nach dem Investorenbriefing weiterhin mit "outperform" ein.CrowdStrike innoviere schnell und kündige mehrere Produkte an, die einen wesentlichen Beitrag zum Geschäft leisten würden, so der Analyst in einer Research Note. Das Unternehmen habe die Veranstaltung "tief beeindruckt von der kontinuierlichen Umsetzung sowohl in der Produktentwicklung als auch in der Finanzdisziplin" verlassen.Patrick Colville, Analyst der Scotiabank, stuft die Aktie von CrowdStrike unverändert mit "outperform" ein. Das Kursziel werde von 174 auf 186 USD angehoben. (Analyse vom 22.09.2023)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:154,52 EUR +1,32% (22.09.2023, 16:37)