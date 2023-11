NASDAQ Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (13.11.2023/ac/a/n)



St. Louis (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von Stifel:Stifel rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD).Während der Bereich Endpoint Security stark umkämpft sei, hebe sich CrowdStrike durch seine hocheffiziente Cloud-basierte Endpoint-Technologie, seine leichtgewichtige Single-Agent-Architektur und seinen massiven Umfang bei der Analyse von über 1 Bio. Ereignissen pro Tag ab, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Durch interne Entwicklung und gezielte Fusionen und Übernahmen baue CrowdStrike eine breitere Cybersicherheitsplattform für angrenzende Cybersicherheits- und IT-Anwendungsfälle auf, was CrowdStrike zu einem der wenigen Anbieter mache, die gut positioniert seien, um von der Konsolidierung der Cybersicherheitsplattform in den kommenden Jahren zu profitieren.Stifel hat in einer aktuellen Aktienanalyse die CrowdStrike-Aktie von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 153 auf 225 USD angehoben. (Analyse vom 13.11.2023)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:185,18 EUR +0,79% (13.11.2023, 15:16)