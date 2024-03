NASDAQ Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

352,675 USD +18,52% (06.03.2024, 15:48)



ISIN CrowdStrike-Aktie:

US22788C1053



WKN CrowdStrike-Aktie:

A2PK2R



Ticker-Symbol CrowdStrike-Aktie:

45C



NASDAQ-Symbol CrowdStrike-Aktie:

CRWD



Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (06.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von BMO Capital Markets:BMO Capital Markets erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD).Der neue, jährlich wiederkehrende Nettoumsatz (NNARR) i.H.v. 282 Mio. USD sei das herausragende Ergebnis des Quartals gewesen und habe damit weit über dem Konsens von 242 Mio. USD gelegen, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Das starke Quartal und die Story von CrowdStrike würden sich auch von anderen Berichten im Sicherheitssektor abheben, was zusätzliche Bedenken hinsichtlich der jüngsten Herausforderungen und Marktveränderungen von Palo Alto Networks aufwerfe.BMO Capital Markets hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die CrowdStrike-Aktie bestätigt und das Kursziel von 332 auf 425 USD angehoben. (Analyse vom 06.03.2024)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:317,70 EUR +15,80% (06.03.2024, 16:03)