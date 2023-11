NASDAQ Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

ISIN CrowdStrike-Aktie:

US22788C1053



WKN CrowdStrike-Aktie:

A2PK2R



Ticker-Symbol CrowdStrike-Aktie:

45C



NASDAQ-Symbol CrowdStrike-Aktie:

CRWD



Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien.



New York (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von Argus Research:

Argus Research erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD).

Die CrwodStrike-Aktie sei im Jahr 2022 durch den Ausverkauf des Marktes und des Tech-Sektors hart getroffen worden, habe sich allerdings im Jahr 2023 außerordentlich gut erholt und sowohl die Cybersicherheitsbranche als auch den breiten Markt übertroffen, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. CrowdStrike habe auch eine große Chance, sein Geschäft auf die fast 50% der Unternehmen auszuweiten, die noch nicht von traditioneller Antivirensoftware aufgerüstet hätten, und vom säkularen Wachstum der Cloud-Workloads zu profitieren.

Argus Research hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die CrowdStrike-Aktie bestätigt und das Kursziel von 220 auf 265 USD angehoben. (Analyse vom 28.11.2023)