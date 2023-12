NASDAQ Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

239,58 USD -0,24% (08.12.2023, 16:44)



ISIN CrowdStrike-Aktie:

US22788C1053



WKN CrowdStrike-Aktie:

A2PK2R



Ticker-Symbol CrowdStrike-Aktie:

45C



NASDAQ-Symbol CrowdStrike-Aktie:

CRWD



Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (08.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Minneapolis (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von Piper Sandler:Die Analysten von Piper Sandler erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) von 245,00 auf 280,00 USD.Die Q3-Berichte für den Sicherheits- und Infrastruktursoftwarebereich hätten ein "starkes Gefühl der Stabilität in Bezug auf die wirtschaftlichen Trends sowie grüne Schimmer des Optimismus in Bezug auf das Cloud-Wachstum und die Auswirkungen der generativen KI auf die erhöhte Nachfrage/ Ausgaben in den kommenden Jahren" gebracht. Die Bewertungsmethodik der Analysten werde weiterentwickelt, indem die Dauer der verbleibenden Abzinsungszeiträume gesenkt werde und die Multiplikatoren für den terminalen freien Cashflow "angesichts der günstigeren Aussichten in einem überzeugenderen Licht" betrachtet würden.Die Analysten von Piper Sandler stufen die CrowdStrike-Aktie weiterhin mit "overweight" ein. (Analyse vom 08.12.2023)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:222,80 EUR +0,11% (08.12.2023, 17:08)