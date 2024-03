NASDAQ Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (20.03.2024/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von Redburn Atlantic:Die Analysten von Redburn Atlantic heben in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) an.Genauso wie die "Cloud 1.0" neue Komplexitäten mit sich gebracht habe, stelle die generative künstliche Intelligenz "eine weitere transformative Ebene" für die Cybersicherheit dar. Die Analysten seien der Meinung, dass große Plattformanbieter "den Markt erneut dominieren werden". Redburn gehe davon aus, dass CrowdStrike seinen Marktanteil in den Sicherheitsbereichen Endpunkte und Security Operations Center weiter ausbauen werde.Die Analysten von Redburn Atlantic erhöhen ihr Kursziel für die CrowdStrike-Aktie von 180,00 auf 380,00 USD. (Analyse vom 19.03.2024)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:295,05 EUR -0,08% (20.03.2024, 10:55)