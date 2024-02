NASDAQ Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

329,30 USD -0,63% (16.02.2024, 21:59)



ISIN CrowdStrike-Aktie:

US22788C1053



WKN CrowdStrike-Aktie:

A2PK2R



Ticker-Symbol CrowdStrike-Aktie:

45C



NASDAQ-Symbol CrowdStrike-Aktie:

CRWD



Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (19.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von TD Cowen:TD Cowen erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD).Die branchenführenden Anbieter dürften zu den Hauptnutznießern der Änderung des National Cyber Incident Response Plan gehören, die eine Förderung der öffentlich-privaten Kooperationsmechanismen vorsehe, so der Analyst in einer am Freitag veröffentlichten Studie. TD Cowen erwarte, dass CrowdStrike "gesunde" Ergebnisse für das vierte Quartal und einen wahrscheinlich positiven Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 vorlegen werde.TD Cowen hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die CrowdStrike-Aktie bestätigt und das Kursziel von 310 auf 340 USD angehoben. (Analyse vom 16.02.2024)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:306,95 EUR +0,44% (19.02.2024, 15:49)