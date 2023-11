NASDAQ Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (29.11.2023/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von der Deutschen Bank:Die Analysten der Deutschen Bank erhöhen das Kursziel für die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) von 170 auf 195 USD.CrowdStrike habe die Erwartungen für das dritte Quartal übertroffen. Obwohl das makroökonomische Umfeld weiterhin schwierig sei, bleibe das Management angesichts der Rekord-Pipelines für das vierte Quartal, steigender Gewinnraten und einer breiteren Akzeptanz der Plattform zuversichtlich, so die Deutsche Bank in einer Research Note. Das Unternehmen sei nach wie vor der Ansicht, dass der Wettbewerb im Endpoint-Bereich zunehme, insbesondere im mittleren Marktsegment.Die Analysten der Deutschen Bank bewerten die Aktie von CrowdStrike weiterhin mit "hold". (Analyse vom 29.11.2023)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:198,48 EUR +2,69% (29.11.2023, 12:55)