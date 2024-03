NASDAQ Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (07.03.2024/ac/a/n)



Great Falls (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von D.A. Davidson & Co.:Rudy Kessinger, Analyst von D.A. Davidson & Co., stuft die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) weiterhin mit "buy" ein und hebt das Kursziel von 285 USD auf 425 USD an.Die Q4-Ergebnisse des Unternehmens seien "erstaunlich stark" gewesen, während sich die Anzahl der Deals mit mehr als 8 Modulen im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt habe und CrowdStrike außerdem in Q4 einen Rekord von über 250 Deals mit einem Gesamtwert von über 1 Mio. USD abgeschlossen habe.Rudy Kessinger, Analyst von D.A. Davidson & Co., stuft die CrowdStrike-Aktie weiterhin mit "buy" ein. (Analyse vom 06.03.2024)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:297,00 EUR -1,82% (07.03.2024, 16:34)