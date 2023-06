NASDAQ Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

157,55 USD -1,61% (01.06.2023, 22:00)



US22788C1053



A2PK2R



45C



CRWD



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (02.06.2023/ac/a/n)



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von Analyst Keith Bachman von BMO Capital Markets:

Keith Bachman, Analyst von BMO Capital Markets, stuft die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) weiterhin mit "outperform" ein.

CrowdStrike habe enttäuschende Ergebnisse für das April-Quartal gemeldet, da die ARR die Konsenserwartungen nur geringfügig übertroffen und die Umsätze die Konsenserwartungen verfehlt hätten, so der Analyst in einer Research Note. BMO füge jedoch hinzu, dass es weiterhin der Meinung sei, dass CrowdStrike über eine führende Sicherheitsplattform verfüge und weiterhin von der Konsolidierung profitieren werde. Das Unternehmen füge hinzu, dass die Bewertung der Aktie nach dem Rückgang nach der Veröffentlichung der Ergebnisse attraktiv sei.

Keith Bachman, Analyst von BMO Capital Markets, stuft die Aktie von CrowdStrike unverändert mit "outperform" ein. Das Kursziel werde von 153 auf 165 USD erhöht. (Analyse vom 01.06.2023)

Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:
Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:
148,00 EUR +1,11% (02.06.2023, 13:14)