Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (21.09.2023/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von BMO Capital Markets:Die Analysten von BMO Capital Markets stufen die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) weiterhin mit "outperform" ein.BMO Capital behalte ein "outperform"-Rating und ein Kursziel von 167 US-Dollar für CrowdStrike bei, nachdem das Unternehmen in seiner Präsentation am Investorentag eine "signifikante Margenausweitung" mit neuen Margenzielen prognostiziert habe. CrowdStrike verfüge über ein solides Wachstumspotenzial in den Endpunkt- und Schwellenmärkten, um in den nächsten fünf bis sieben Jahren ein ARR-Wachstum von 20% aufrechtzuerhalten, und die Prognosen sollten dazu beitragen, die Bedenken der Anleger hinsichtlich der Preisgestaltung für alte Endpunkte zu zerstreuen, so BMO Capital Markets in einer Research-Notiz und füge hinzu, dass die Aktie weiterhin BMOs Top-Pick im Bereich Sicherheit sei.Die Analysten von BMO Capital Markets bewerten die Aktie von CrowdStrike nach wie vor mit "outperform". (Analyse vom 21.09.2023)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:154,42 EUR +0,40% (21.09.2023, 16:17)