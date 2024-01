NASDAQ Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von Piper Sandler:Die Analysten von Piper Sandler erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) von 280,00 auf 300,00 USD.Mit Blick auf das Jahr 2024 bleibe die Sicherheit erneut die oberste Ausgabenpriorität, wobei die Ausgabenabsichten höher seien als in den Vorjahren, da es im Jahr 2023 zu größeren Sicherheitsverletzungen/Ransomware-Angriffen gekommen sei und die Anforderungen an die Offenlegung von Sicherheitsverletzungen gestiegen seien. Darüber hinaus glaube Piper, dass die Normalisierung der Cloud-Ausgaben mit einem zugrundeliegenden KI-Workload-Kicker die Gruppe für 2024 gut aufstelle. CrowdStrike sei eine der fünf Top-Ideen.Die Analysten von Piper Sandler stufen die CrowdStrike-Aktie weiterhin mit "overweight" ein. (Analyse vom 04.01.2024)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:224,40 EUR 0,00% (05.01.2024, 12:13)