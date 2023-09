NASDAQ-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (22.09.2023/ac/a/n)



Sydney (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von Macquarie Research:Die Analysten von Macquarie Research erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD).CrowdStrike habe eine Reihe von Updates auf der Fal.Con veröffentlicht, auf der das Unternehmen vor dem Hintergrund hochkarätiger, identitätsbezogener Datenschutzverletzungen in Las Vegas aufgetreten sei und ein starkes Bild seiner Hebel für dauerhaftes, profitables Wachstum gezeichnet habe. Die neuen Finanzziele würden eine Non-GAAP-Betriebsmarge von 28% bis 32% und eine freie Cashflow-Marge von 34% bis 38% in drei bis fünf Jahren sowie einen ARR von 10 Mrd. USD in fünf bis sieben Jahren vorsehen.Die Analysten von Macquarie Research bewerten die CrowdStrike-Aktie unverändert mit "outperform". Das Kursziel werde von 180,00 auf 185,00 USD angehoben. (Analyse vom 21.09.2023)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:154,18 EUR +1,10% (22.09.2023, 11:30)