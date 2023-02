Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

103,46 EUR +2,86% (02.02.2023, 09:43)



NASDAQ Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

110,50 USD +4,34% (01.02.2023, 22:00)



ISIN CrowdStrike-Aktie:

US22788C1053



WKN CrowdStrike-Aktie:

A2PK2R



Ticker-Symbol CrowdStrike-Aktie:

45C



NASDAQ-Symbol CrowdStrike-Aktie:

CRWD



Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (02.02.2023/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die CrowdStrike-Aktie (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 298,48 USD aus dem November 2021 in einer starken Abwärtsbewegung und fiel auf ein Tief bei 92,25 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Damit sei der Wert auf die untere Begrenzung der Abwärtsbewegung seit November 2021 gefallen und habe ein rechnerisches Ziel bei 89,60 USD fast erreicht. Nach einer kleinen Bodenbildung sei der Wert zuletzt unterhalb des Widerstands bei 108,89 USD seitwärts gelaufen. Gestern sei der Ausbruch über diesen Widerstand gelungen.AusblickDieser Ausbruch biete die Chance auf eine Fortsetzung der Rally. Diese könnte in den nächsten Tagen zu weiteren Gewinnen bis 118,55 USD und 125,32 USD führen. Ein Rückfall unter 108,89 USD wäre ein kleiner Rückschlag für die Bullen. Ein Rückfall unter 99,80 USD würde auf einen erneuten Rückfall in Richtung 92,25-89,60 USD hindeuten. (Analyse vom 02.02.2023)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie: