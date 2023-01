Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

97,38 EUR +0,68% (18.01.2023, 08:36)



NASDAQ Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

104,43 USD +4,92% (17.01.2023, 22:00)



ISIN CrowdStrike-Aktie:

US22788C1053



WKN CrowdStrike-Aktie:

A2PK2R



Ticker-Symbol CrowdStrike-Aktie:

45C



NASDAQ-Symbol CrowdStrike-Aktie:

CRWD



Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (18.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Crowdstrike-Aktie (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) befindet sich seit dem Allzeithoch bei 298,48 USD aus dem November 2021 in einer Abwärtsbewegung und fiel dabei zuletzt in einen wichtigen Unterstützungs- und Zielbereich zwischen 96,40 USD und 89,60 USD zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dort habe die Aktie ab 6. Januar 2023 einen kleinen Boden ausgebildet. Diesen habe sie gestern mit dem Ausbruch über 99,80 USD vollendet. Sie habe mit einer langen weißen Kerze angezogen und sei auch über das Abwärtsgap vom 5. Januar 2023 geklettert.AusblickDie Crowdstrike-Aktie befinde sich damit am Beginn einer Erholung. Diese könne in den nächsten Tagen zu Gewinnen in Richtung 108,89 USD, 118,58 USD und sogar 125,32-130,00 USD führen. Rücksetzer knapp unter 100 USD würden in diesem Sinne noch einmal Einstiegschancen bieten. Ein Rückfall unter 99,80 USD auf Tagesschlusskursbasis wäre aber schon ein erster Rückschlag für die Bullen. Ein klares, mittelfristiges Verkaufssignal ergäbe sich aber erst mit einem Rückfall unter 89,60 USD. In diesem Fall würden weitere Abgaben in Richtung 75,02 USD drohen. (Analyse vom 18.01.2023)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie: