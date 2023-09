NASDAQ-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

163,03 USD +9,28% (31.08.2023)



ISIN CrowdStrike-Aktie:

US22788C1053



WKN CrowdStrike-Aktie:

A2PK2R



Ticker-Symbol CrowdStrike-Aktie:

45C



NASDAQ-Symbol CrowdStrike-Aktie:

CRWD



Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (01.09.2023/ac/a/n)



St. Louis (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von Stifel:Die Analysten von Stifel heben in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) an.CrowdStrike habe eine Umsatzsteigerung verzeichnet, die "geringer ausfiel als die jüngsten Trends", obwohl das Unternehmen "eine beeindruckende Steigerung der operativen Marge" verzeichnet habe. Die Analysten bleiben jedoch besorgt, dass die NNARR-Prognose des Managements, die eine Beschleunigung des Wachstums auf etwa 9% in der zweiten Jahreshälfte vorsehe, "weiterhin optimistisch ist".Die Analysten von Stifel bewerten die CrowdStrike-Aktie unverändert mit dem Votum "hold". Das Kursziel werde von 128,00 auf 153,00 erhöht. (Analyse vom 31.08.2023)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:149,00 EUR -0,93% (01.09.2023, 10:03)