NASDAQ Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

212,35 USD +1,09% (28.11.2023, 22:00)



ISIN CrowdStrike-Aktie:

US22788C1053



WKN CrowdStrike-Aktie: A2PK2R

A2PK2R



Ticker-Symbol CrowdStrike-Aktie: 45C

45C



NASDAQ-Symbol CrowdStrike-Aktie: CRWD

CRWD



Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (29.11.2023/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von RBC Capital Markets:RBC Capital Markets nimmtin einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) unter die Lupe.Das Cyber-Security-Unternehmen habe seine Gewinne im dritten Quartal durch eine breit angelegte Dynamik und große Geschäftsabschlüsse gesteigert, da Kunden zunehmend danach streben würden, ihre Sicherheitsausgaben mit CrowdStrike zu konsolidieren, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Die Geschäftsentwicklung von CrowdStrike beeindrucke weiterhin mit einem Wachstum der ARR um 35% auf über 3 Mrd. USD und einer Free-Cashflow-Marge von 30%. Das Management habe sich zu den langfristigen Zielen von 10 Mrd. USD ARR und einer Free-Cashflow-Marge von 34 bis 38% zuversichtlich geäußert, obwohl ein Großteil davon bereits in den Aktien eingepreist sei.RBC Capital Markets hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die CrowdStrike-Aktie mit einem Kursziel von 230 USD bestätigt. (Analyse vom 29.11.2023)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:202,00 EUR +4,51% (29.11.2023, 15:12)