NASDAQ Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

297,94 USD -5,02% (05.03.2024, 21:59)



ISIN CrowdStrike-Aktie:

US22788C1053



WKN CrowdStrike-Aktie:

A2PK2R



Ticker-Symbol CrowdStrike-Aktie:

45C



NASDAQ-Symbol CrowdStrike-Aktie:

CRWD



Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (06.03.2024/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von Barclays:Saket Kalia, Analyst von Barclays, stuft die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) weiterhin mit "overweight" ein.Barclays sage, die wichtigste Zahl, die es in den Q4-Ergebnissen von CrowdStrike gehört habe, sei gewesen, dass 850 Mio. USD an jährlich wiederkehrenden Umsätzen aus dem Nicht-Endpunkt-Bereich stammen würden, was etwa 25% des Gesamtumsatzes entspreche. CrowdStrike gehe von 900 Mio. USD an neuen Nettoumsatzerlösen im Geschäftsjahr 2025-2026 aus, halte aber ein Aufwärtsszenario von 1 Mrd. USD für möglich.Saket Kalia, Analyst von Barclays, stuft die Aktie von CrowdStrike nach wie vor mit "overweight" ein und erhöht das Kursziel von 340 auf 400 USD. (Analyse vom 06.03.2024)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:332,25 EUR +21,10% (06.03.2024, 13:34)