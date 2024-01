NASDAQ Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (09.01.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Morgan Stanley stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) hoch und erhöht das Kursziel.Die US-Bank sehe einen verbesserten Nachfrageausblick für CrowdStrike und meinet, dass die zunehmenden Cyberangriffe, mehrere neue Produkte und der Rückenwind durch generative künstliche Intelligenz die Schätzungen nach oben treiben sollten, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Morgan Stanley gehe davon aus, dass die Aktie aufgrund positiver Schätzungsrevisionen und eines dauerhaften langfristigen Wachstums des freien Cashflows von über 30% steigen werde. CrowdStrike sei "auf allen Zylindern in Betrieb".Morgan Stanley hat in einer aktuellen Aktienanalyse die CrowdStrike-Aktie von "equal weight" auf "overweight" hochgestuft und das Kursziel von 203 auf 304 USD angehoben. (Analyse vom 09.01.2024)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:251,20 EUR +5,35% (09.01.2024, 17:46)