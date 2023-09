Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

156,18 EUR +1,55% (21.09.2023, 15:09)



NASDAQ-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

163,89 USD -0,97% (20.09.2023)



ISIN CrowdStrike-Aktie:

US22788C1053



WKN CrowdStrike-Aktie:

A2PK2R



Ticker-Symbol CrowdStrike-Aktie:

45C



NASDAQ-Symbol CrowdStrike-Aktie:

CRWD



Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (21.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Minneapolis (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von Piper Sandler:Die Analysten von Piper Sandler erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD).Die Analysten hätten an der Fal.Con-Anwenderkonferenz des Unternehmens teilgenommen, auf der neue Produktinnovationen, weitere Fortschritte bei der Vision der Sicherheitsplattform und die längerfristige Margendynamik im Mittelpunkt gestanden hätten, die langfristigen freien Cashflow-Margen erhöhe. Piper zeige sich nach der Konferenz zunehmend zuversichtlich, was die längerfristige Dynamik des Unternehmens angehe.Neuere Produkte wie Cloud, Identity und SIEM sollten CrowdStrike dabei helfen, in den nächsten fünf Jahren ein Wachstum von über 20% aufrechtzuerhalten, da das Management einen ARR von mehr als 10 Mrd. USD anstrebe, und der Fokus auf die Verbesserung der Bruttomarge trage dazu bei, dass die früheren langfristigen operativen Margenerwartungen um 900 Basispunkte angehoben würden.Die Analysten von Piper Sandler bewerten die CrowdStrike-Aktie weiterhin mit "overweight". Das Kursziel werde von 180,00 auf 210,00 USD angehoben. (Analyse vom 21.09.2023)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie: