Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

258,95 EUR+0,68% (11.01.2024, 12:19)



NASDAQ Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

282,04 USD +3,02% (10.01.2024)



ISIN CrowdStrike-Aktie:

US22788C1053



WKN CrowdStrike-Aktie:

A2PK2R



Ticker-Symbol CrowdStrike-Aktie:

45C



NASDAQ-Symbol CrowdStrike-Aktie:

CRWD



Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (11.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) unter die Lupe.Die Aktie des Cybersicherheitsunternehmens CrowdStrike laufe bereits seit Beginn der Woche wie geschmiert und habe am Dienstag ihr altes Zweijahreshoch überschritten. Der Aufschwung der letzten Tage folge auf eine Heraufstufung durch Morgan Stanley am Dienstag. Was Anleger jetzt wissen müssten.Morgan Stanley habe die CrowdStrike-Aktie am Dienstag von "equal weight" auf "overweight" mit einem Kursziel von 304 Dollar hochgestuft und dabei die starke Nachfrage nach den Sicherheitsdienstleistungen von CrowdStrike betont, die vor dem Hintergrund zunehmender Ransomware-Angriffe besonders relevant sei.Die CrowdStrike-Aktie zeige bereits seit Anfang vergangenen Jahres eine beeindruckende Performance. Das Papier sei seitdem um rund 170 Prozent gestiegen. Sollte sie das starke Aufwärtsmomentum der letzten Tage beibehalten können, dürfte sie sogar das Rekordhoch bei 298,48 Dollar überwinden. Die psychologisch wichtige Marke von 300 Dollar sollte dann schnell erreicht werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze CrowdStrike-Aktie: