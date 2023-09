NASDAQ Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (21.09.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von Analyst Gregg Moskowitz von Mizuho Securities USA:Gregg Moskowitz, Analyst von Mizuho Securities USA, stuft die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) nach dem Investorentreffen weiterhin mit "buy" ein.Das Unternehmen habe Informationen zur Preisgestaltung von Charlotte AI, seiner generativen Lösung für künstliche Intelligenz, veröffentlicht und eine langfristige Margenprognose abgegeben, die wesentlich besser sei als die vorherige langfristige Prognose, schreibe der Analyst in einer Research Note. Das Unternehmen sei weiterhin der Ansicht, dass die Cloud-Plattform von Crowdstrike "sehr differenziert bleibe". Die Aktie bleibe ein Top-Pick von Mizuho.Gregg Moskowitz, Analyst von Mizuho Securities USA, stuft die Aktie von CrowdStrike unverändert mit "buy" ein und erhöht das Kursziel von 180 auf 195 USD. (Analyse vom 21.09.2023)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:154,42 EUR +0,40% (21.09.2023, 16:17)