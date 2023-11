NASDAQ Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (13.11.2023/ac/a/n)



San Francisco (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von Wells Fargo Advisors:Andrew Nowinski, Analyst von Wells Fargo Advisors, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) unter die Lupe.Die Ergebnisse der Q3-Sicherheitshändlerumfrage von Wells Fargo seien sehr ähnlich zu Q2 gewesen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der qualitative Kommentar sei aber etwas anders gewesen, da eine Reihe von Wiederverkäufern die Stärke des US-Bundesstaatssektors angeführt habe. Die meisten Wiederverkäufer hätten auch gesagt, dass sich das makroökonomische Umfeld im Vergleich zum zweiten Quartal leicht verbessert habe, was zu den Ergebnissen beigetragen habe. Nowinski stelle fest, dass CrowdStrike, Palo Alto Networks und Zscaler die besten Ergebnisse in der Umfrage erzielt und sich gegenüber dem Vorquartal verbessert hätten. CrowdStrike habe die besten Ergebnisse in der Umfrage mit positiven 63% netto, was eine solide Verbesserung gegenüber den 45% netto im letzten Quartal sei. Die großen Wiederverkäufer hätten in der Umfrage besonders gute Ergebnisse für CrowdStrike erzielt. Die Ergebnisse von Okta hätten sich leicht verbessert, seien aber immer noch netto negativ gewesen. (Analyse vom 13.11.2023)