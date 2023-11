Börsenplätze CropEnergies-Aktie:



Kurzprofil CropEnergies AG:



Im Jahr 2006 in Mannheim gegründet, ist CropEnergies (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2), ein Mitglied der Südzucker-Gruppe, ein etablierter und gemessen an der Produktionskapazität führender europäischer Hersteller von Bioethanol für den Kraftstoffsektor. Als Bioethanol wird aus Biomasse hergestelltes Ethanol bezeichnet. Bioethanol wird durch die Fermentation (Gärung) zucker- und stärkehaltiger Pflanzen gewonnen. Als Rohstoffe verwendet CropEnergies Getreide und Zuckerrüben. Der Vertrieb des produzierten Bioethanols erfolgt unter der Dachmarke CropEnergies an die Mineralöl- und petrochemische Industrie. Darüber hinaus produziert die Gesellschaft weitere Nebenprodukte wie beispielsweise flüssiges Kohlendioxid oder flüssiges Eiweißfuttermittel. (22.11.2023/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - CropEnergies-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, empfehlen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CropEnergies AG (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2) weiterhin zu kaufen.Weil die C2-Verkaufspreise in der EU am kurzen Ende der Terminkurve gefallen seien, habe die Guidance FY 23-24 am 15.11.23 abgesenkt werden müssen. Die C2-Preise am langen Ende würden ebenfalls fallen, ergänzen die Fachanalysten in ihrer vorgelegten Studie. Ausschlaggebend dürfte das Ausmaß der Rezession in D sein. Die Mengennachfrage dürfte im FY 23-24 grundsätzlich von den länderweisen E 10 Einführungen profitieren, auch der Importdruck nehme ab. Die Energie- und Logistikkosten seien fast wieder auf Vorkrisenniveau. Auf Jahresbasis dürfte die Kostenbasis eher steigen und auf verdoppelte Investitionen treffen, fassen die Researcher das Bild zusammen.Zu den Investitionen gehöre jetzt auch die Etha Tec GmbH. Für EUR 8 Mio. kaufe man diesen C2-Gen II Produzenten und werde wohl auf absehbare Zeit die Kapazitäten dort ausweiten. Als dezentrale Lösung zur Reststoffverwertung aus der Lebensmittelproduktion könnten ab 2025, so die Einschätzung der Researcher, zügig in Satelliten-Raffinerien aufgebaut werden.Die Peer-Bewertung sei erneut leicht gesunken; gleiches gelte für die EQUI.TS-Schätzungen und den Zielkurs.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link