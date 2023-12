Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze CropEnergies-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CropEnergies-Aktie:

11,48 EUR 0,00% (21.12.2023, 13:02)



XETRA-Aktienkurs CropEnergies-Aktie:

11,50 EUR 0,00% (21.12.2023, 12:46)



ISIN CropEnergies-Aktie:

DE000A0LAUP1



WKN CropEnergies-Aktie:

A0LAUP



Ticker-Symbol CropEnergies-Aktie:

CE2



Kurzprofil CropEnergies AG:



Im Jahr 2006 in Mannheim gegründet, ist CropEnergies (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2), ein Mitglied der Südzucker-Gruppe, ein etablierter und gemessen an der Produktionskapazität führender europäischer Hersteller von Bioethanol für den Kraftstoffsektor. Als Bioethanol wird aus Biomasse hergestelltes Ethanol bezeichnet. Bioethanol wird durch die Fermentation (Gärung) zucker- und stärkehaltiger Pflanzen gewonnen. Als Rohstoffe verwendet CropEnergies Getreide und Zuckerrüben. Der Vertrieb des produzierten Bioethanols erfolgt unter der Dachmarke CropEnergies an die Mineralöl- und petrochemische Industrie. Darüber hinaus produziert die Gesellschaft weitere Nebenprodukte wie beispielsweise flüssiges Kohlendioxid oder flüssiges Eiweißfuttermittel. (21.12.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - CropEnergies-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CropEnergies AG (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2) von "halten" auf "verkaufen" herunter.Am 19.12.23 hätten der Vorstand der CropEnergies AG und der Vorstand der Südzucker AG ( ISIN DE0007297004 WKN 729700 ), mit Zustimmung ihrer jeweiligen Aufsichtsräte (AR) eine Delisting-Vereinbarung unterzeichnet. Auf dieser Grundlage habe sich die Südzucker AG verpflichtet, den Aktionärinnen und Aktionären der CropEnergies AG im Rahmen eines unbedingten Delisting-Erwerbsangebots gemäß §§ 10 WpÜG, 39 BörsG anzubieten, alle noch nicht von der Südzucker AG gehaltenen CropEnergies-Aktien (25,8%) gegen eine Geldleistung in Höhe von EUR 11,50 je angedienter Aktie zu erwerben.Die konjunkturelle Schwäche sorge aktuell für niedrige C2-Preise und eine niedrige Unternehmensbewertung.Die Delisting-Aussicht und der nach Erachten des Analysten aktuell faire Übernahmepreis spreche für eine Annahme des formal noch zu unterbreitenden Angebots - Verkaufen.Die CropEnergies AG habe sich verpflichtet, während der Annahmefrist des Delisting-Erwerbsangebots einen Antrag auf Widerruf der Zulassung der Aktien der CropEnergies AG zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse zu stellen und das Delisting-Erwerbsangebot zu unterstützen. Vorstand und Aufsichtsrat der CropEnergies AG würden zum Delisting-Erwerbsangebot eine begründete Stellungnahme gemäß § 27 WpÜG abgeben. CropEnergies-CEO und -CFO Stephan Meeder sei zugleich in einer AR-Sitzung von Südzucker mit sofortiger Wirkung zum Vorstandsmitglied bei dem Mutterkonzern bestellt worden. Perspektivisch werde er dort den CFO-Posten von CFO Kölbl übernehmen und daher als CEO und CFO bei CropEnergies (spätestens zum 31.05.24) ausscheiden.Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Analysten der EQUI.TS GmbH, stufen die CropEnergies-Aktie von "halten" auf "verkaufen" herab. (Analyse vom 21.12.2023)