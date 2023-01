Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Im Jahr 2006 in Mannheim gegründet, ist CropEnergies (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2), ein Mitglied der Südzucker-Gruppe, ein etablierter und gemessen an der Produktionskapazität führender europäischer Hersteller von Bioethanol für den Kraftstoffsektor. Als Bioethanol wird aus Biomasse hergestelltes Ethanol bezeichnet. Bioethanol wird durch die Fermentation (Gärung) zucker- und stärkehaltiger Pflanzen gewonnen. Als Rohstoffe verwendet CropEnergies Getreide und Zuckerrüben. Der Vertrieb des produzierten Bioethanols erfolgt unter der Dachmarke CropEnergies an die Mineralöl- und petrochemische Industrie. Darüber hinaus produziert die Gesellschaft weitere Nebenprodukte wie beispielsweise flüssiges Kohlendioxid oder flüssiges Eiweißfuttermittel. (06.01.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CropEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der CropEnergies AG (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Südzucker-Tochter CropEnergies sei in erster Linie für die Produktion von Bioethanol bekannt. Doch das Unternehmen wolle sich breiter aufstellen: So solle in Zeitz eine Anlage für erneuerbares Ethylacetat entstehen und damit den Grundstein für den neuen Geschäftszweig mit biobasierten Chemikalien legen.CropEnergies nehme hierfür 120 bis 130 Millionen Euro in die Hand. Ethylacetat finde unter anderem Anwendung bei der Herstellung von flexiblen Verpackungen, Beschichtungen, Klebstoffen und Farben.Darüber hinaus investiere CropEnergies in andere spannende Projekte: So hätten sich die Mannheimer 50 Prozent der Anteile für 1,8 Millionen Euro am niederländischen Start-up Syclus gesichert. Ziel sei der Bau einer großtechnischen Anlage zur Herstellung von erneuerbarem Ethylen aus erneuerbarem Ethanol, so CropEnergies.Nicht minder spannend sei die Beteiligung (25 Prozent) am deutschen Renewable-Energy-Start-up East Energy. In einer ersten Anlauffinanzierung stecke die Südzucker-Tochter bis zu acht Millionen Euro in die Rostocker Firma. East Energy wolle unter der Marke "Sun2Grid" förderfreie Freiflächen-Photovoltaikanlagen in Nordostdeutschland bauen und betreiben. Im Anschluss solle der grüne Strom genutzt werden, um unter der Marke "Sun2Gas" grünen Wasserstoff, erneuerbare Kraftstoffe und Wärme zu erzeugen.CropEnergies stelle sich neben dem schwankungsanfälligen Geschäft mit Bioethanol breiter auf und setze dabei auch auf biobasierte Chemikalien und Erneuerbare Energien. Mit starken Zahlen im Gepäck sollte die Südzucker-Tochter, die zuletzt ebenfalls optimistische Töne angeschlagen habe, wieder in Richtung 52-Wochen-Hoch streben.Im Real-Depot des "Aktionär" wird auf dieses Szenario gesetzt, so Michel Doepke. (Analyse vom 06.01.2023)Mit Material von dpa-AFX