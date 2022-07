Börsenplätze CropEnergies-Aktie:



Kurzprofil CropEnergies AG:



Im Jahr 2006 in Mannheim gegründet, ist CropEnergies (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2), ein Mitglied der Südzucker-Gruppe, ein etablierter und gemessen an der Produktionskapazität führender europäischer Hersteller von Bioethanol für den Kraftstoffsektor. Als Bioethanol wird aus Biomasse hergestelltes Ethanol bezeichnet. Bioethanol wird durch die Fermentation (Gärung) zucker- und stärkehaltiger Pflanzen gewonnen. Als Rohstoffe verwendet CropEnergies Getreide und Zuckerrüben. Der Vertrieb des produzierten Bioethanols erfolgt unter der Dachmarke CropEnergies an die Mineralöl- und petrochemische Industrie. Darüber hinaus produziert die Gesellschaft weitere Nebenprodukte wie beispielsweise flüssiges Kohlendioxid oder flüssiges Eiweißfuttermittel. (14.07.2022/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - CropEnergies-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CropEnergies AG (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2) von "kaufen" auf "halten" herunter.Die am 15.06.22 veröffentlichten Q1/22-23-KPI's hätten einen sehr erfreulichen Geschäftsgang gezeigt, was zu einer ersten und deutlichen 23er-Guidance-Erhöhung geführt habe, rekapitulieren die EQUI.TS Analysten in ihrer jüngsten Studie. Dem Berichtsquartal hätten die Researcher eine vorwiegend preisgetriebene Beschleunigung attestiert. Die C2-Produktion in Q1/23 sei um 19% YoY (+2,3% ggü. Vorquartal) auf 281/kto gestiegen. Die Marge (24,5%; Vj.: 11,9%) habe stark vom frühzeitigen Hedging profitiert, dass das FY22-23 hoch absichere. Geleichwohl, die margentreibende Hedgingwirkung solle in den kommenden Quartalen deutlich nachlassen.Die Bio-C2 Preise würden auch in den vergangenen Wochen wieder in Richtung historischem Hoch steigen. Für das Q2/22-23 würden die Analysten in ihrer vorgelegten Studie zum Mannheimer Konzern mit "nochmals erfreulichen Zahlen" rechnen. Aber, der verschärfte "Tank-Teller"-Disput und die Diskussion der Energiewende im Verkehrssektor würden anhalten. Eine Klärung der politischen Richtung wäre also sehr willkommen und sei auf der HV - wie auch die Gasthematik- , entsprechend thematisiert worden. Zumal in Kürze die Investmententscheidung über die Zukunftsprojekte (EUR 80 - 100 Mio.; i.W. innenfinanziert) anstünden.Die abgesenkten 22er Konjunkturprognosen seien, durchaus eingepreist, Rezessionsperspektiven dagegen nicht, so die Einschätzung der Analysten von EQUI.TS GmbH.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link