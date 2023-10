Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



7,78 EUR -0,77% (12.10.2023, 12:16)



7,79 EUR -0,51% (12.10.2023, 12:04)



DE000A0LAUP1



A0LAUP



CE2



Im Jahr 2006 in Mannheim gegründet, ist CropEnergies (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2), ein Mitglied der Südzucker-Gruppe, ein etablierter und gemessen an der Produktionskapazität führender europäischer Hersteller von Bioethanol für den Kraftstoffsektor. Als Bioethanol wird aus Biomasse hergestelltes Ethanol bezeichnet. Bioethanol wird durch die Fermentation (Gärung) zucker- und stärkehaltiger Pflanzen gewonnen. Als Rohstoffe verwendet CropEnergies Getreide und Zuckerrüben. Der Vertrieb des produzierten Bioethanols erfolgt unter der Dachmarke CropEnergies an die Mineralöl- und petrochemische Industrie. Darüber hinaus produziert die Gesellschaft weitere Nebenprodukte wie beispielsweise flüssiges Kohlendioxid oder flüssiges Eiweißfuttermittel. (12.10.2023/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - CropEnergies-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, empfehlen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CropEnergies AG (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2) zu kaufen.In Deutschland werde mit einer kurzen Rezession gerechnet, doch die Rohöl- und auch die C2-Preise in der EU würden seit Monaten steigen, was den Importdruck in den kommenden Monaten nicht sinken lassen dürfte. Im FY 23-24 könnte die Mengennachfrage das Vj.-Niveau noch erreichen, denn in einigen zusätzlichen EU-Ländern würde ja E 10-Kraftstoff eingeführt. Die Energie- und Logistikkosten seien wieder auf Vorkrisenniveau. Auf Jahresbasis dürfte die Kostenbasis beim Mannheimer Unternehmen eher steigen und auf verdoppelte Investitionen treffen. Die die C2-Preise hätten sich in den zurückliegenden Monaten normalisiert.Aus heutiger Sicht sollte H2/FY 23-24 wieder höher rentierlich sein, wenn wieder voll produziert werden könne. Die Guidance für das aktuelle FY 23-24 reflektiere das, sei am 17.04.2023 erstveröffentlicht und jetzt zum wiederholten Male bestätigt worden. Die Jahresplanung sehe für Umsatz/EBITDA/EBIT folgende Korridore vor: EUR 1.270 bis 1.370 Mio. (mehr als -8% YoY) sowie EUR 140 bis 190 Mio. (mehr als -35% YoY) bzw. EUR 95 bis 145 Mio. (mehr als -42% YoY). Es werde also - wie übrigens auch von den Analysten - mit spürbarem und ganz überwiegend preisgetriebenen - Rückgängen im Vergleich zum Rekord-Vorjahr gerechnet.Zur Guidanceerfüllung sollten die C2-Verkaufspreise in den verbleibenden Monaten des Geschäftsjahres nicht mehr fallen, fassen die Fachanalysten die Rahmenbedingungen für den Badischen Biomasse-Veredler zusammen.Mit dem Renewable-Energy-Startup East Energy GmbH, Spezialist für Wind- und Solarparks, wolle man gemeinsam die Energieangebotsseite der künftigen Produktionen zukunftssicher machen.Die Peer-Bewertung sei erneut leicht gesunken; Gleiches gelte für die EQUI.TS-Schätzungen und den Zielkurs.Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten zum Kauf der CropEnergies-Aktie. (Analyse vom 12.10.2023)