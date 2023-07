Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten weiterhin CropEnergies-Aktie weiterhin zu kaufen. (Analyse vom 06.07.2023)



Kurzprofil CropEnergies AG:



Im Jahr 2006 in Mannheim gegründet, ist CropEnergies (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2), ein Mitglied der Südzucker-Gruppe, ein etablierter und gemessen an der Produktionskapazität führender europäischer Hersteller von Bioethanol für den Kraftstoffsektor. Als Bioethanol wird aus Biomasse hergestelltes Ethanol bezeichnet. Bioethanol wird durch die Fermentation (Gärung) zucker- und stärkehaltiger Pflanzen gewonnen. Als Rohstoffe verwendet CropEnergies Getreide und Zuckerrüben. Der Vertrieb des produzierten Bioethanols erfolgt unter der Dachmarke CropEnergies an die Mineralöl- und petrochemische Industrie. Darüber hinaus produziert die Gesellschaft weitere Nebenprodukte wie beispielsweise flüssiges Kohlendioxid oder flüssiges Eiweißfuttermittel. (06.07.2023/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - CropEnergies-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der CropEnergies AG (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2).Das Rezessionsrisiko sei zurückgekehrt und die Rohöl- und auch die C2-Preise in der EU - durch hohe Importe beschleunigt - seien in den zurückliegenden Monaten gesunken, fassen die Fachanalysten die Rahmenbedingungen für den Badischen Biomasse-Veredler zusammen. Die C2-Produktion sei in Q1/23-24 um 21% und der Umsatz um 19,4% YoY auf EUR 321,4 Mio. gesunken, was grundsätzlich nicht überrascht hätte.EBITDA und EBIT seien - abgedämpft u.a. durch Hedges - auf EUR 25,1 Mio. (-74,3% YoY) und EUR 14,1 Mio. (-83,8% YoY) gefallen. Q1-EPS: EUR 0,13 (EUR 0,74). Netto-Cash: EUR 296 Mio.Die Mengennachfrage dürfte im FY 23-24 YoY leicht steigen, es stünden länderweise E 10 Einführung an. In der Folge dürfe der Importdruck künftig spürbar nachlassen, die C2-Preise künftig also wieder steigen, so die Schlussfolgerung der Aktienexperten. Die Energie- und Logistikkosten seien wieder auf Vorkrisenniveau. Auf Jahresbasis dürfte die Kostenbasis (YoY) eher steigen und auf niedrigere (YoY) Verkaufspreise und zum Vj. verdoppelte Investitionen treffen, analysieren die Aktienexperten im Folgenden.Die Guidance für das aktuelle FY 23-24 reflektiere das, sei am 17.04.23 erstveröffentlicht und jetzt erneut bestätigt worden. Die Jahresplanung sehe für Umsatz/EBITDA/EBIT folgende Korridore vor: EUR 1.270 - 1.370 Mio. (über -8% YoY) sowie EUR 140 - 190 Mio. (über -35% YoY) bzw. EUR 95 - 145 Mio. (über -42% YoY). Es werde also - wie übrigens auch von den Analysten - mit spürbarem und ganz überwiegend preisgetriebenen - Rückgängen im Vergleich zum Rekord-Vorjahr gerechnet.Mit dem Renewable-Energy-Startup East Energy GmbH, Spezialist für Wind- und Solarparks, wolle man gemeinsam die Energieangebotsseite der künftigen Produktionen zukunftssicher machen.Die Peer-Bewertung sei erneut leicht gesunken und der Zielkurs bleibe stabil.