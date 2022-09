Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil CropEnergies AG:



Im Jahr 2006 in Mannheim gegründet, ist CropEnergies (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2), ein Mitglied der Südzucker-Gruppe, ein etablierter und gemessen an der Produktionskapazität führender europäischer Hersteller von Bioethanol für den Kraftstoffsektor. Als Bioethanol wird aus Biomasse hergestelltes Ethanol bezeichnet. Bioethanol wird durch die Fermentation (Gärung) zucker- und stärkehaltiger Pflanzen gewonnen. Als Rohstoffe verwendet CropEnergies Getreide und Zuckerrüben. Der Vertrieb des produzierten Bioethanols erfolgt unter der Dachmarke CropEnergies an die Mineralöl- und petrochemische Industrie. Darüber hinaus produziert die Gesellschaft weitere Nebenprodukte wie beispielsweise flüssiges Kohlendioxid oder flüssiges Eiweißfuttermittel. (08.09.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CropEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bioethanol-Herstellers CropEnergies AG (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2) unter die Lupe.In turbulenten Marktphasen gebe es immer Outperformer, so auch auf dem deutschen Nebenwerte-Kurszettel. Zu den stärksten Titeln gehöre derzeit die Aktie von CropEnergies. Dank der Performance könne sich das Mannheimer Unternehmen auf den Aufstieg in den SDAX freuen. Darüber hinaus rüste sich die Südzucker-Tochter für die Zukunft.So sichere sich der Bioethanol-Produzent 50% der Anteile für 1,8 Mio. Euro am niederländischen Start-up Syclus. Dabei handele es sich um einen Spezialisten für biobasierte Chemikalien. Ziel sei der Bau einer großtechnischen Anlage zur Herstellung von erneuerbarem Ethylen aus erneuerbarem Ethanol, so CropEnergies. Demnach belaufe sich die europäische Nachfrage nach Ethylen auf etwa 20 Mio. Tonnen pro Jahr.Außerdem erwerbe die Südzucker-Tochter 25% des Stammkapitals am deutschen Renewable-Energy-Start-up East Energy mit Sitz in Rostock. Insgesamt plane CropEnergies zur Anlauffinanzierung in diesem ersten Schritt bis zu 8 Mio. Euro zu investieren, heiße es. Die Rostocker woltlen unter der Marke "Sun2Grid" förderfreie Freiflächen-Photovoltaikanlagen in Nordostdeutschland bauen und betreiben.CropEnergies könne aufgrund der starken operativen Entwicklung der letzten Jahre gezielte Zukunftsinvestitionen tätigen. Auch derzeit brumme das Geschäft, wie sich eindrucksvoll am Aktienkurs ablesen lasse.Das derzeitige Marktumfeld spiele dem Bioethanol-Hersteller weiter in die Karten. Investierte Anleger sollten kein Stück aus der Hand geben und auf eine Fortsetzung der dynamischen Aufwärtsbewegung setzen. "Der Aktionär" sehe das Kursziel bei 18,50 Euro, der Stopp könne noch bei 10,50 Euro belassen werden, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.09.2022)