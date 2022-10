Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil CropEnergies AG:



Im Jahr 2006 in Mannheim gegründet, ist CropEnergies (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2), ein Mitglied der Südzucker-Gruppe, ein etablierter und gemessen an der Produktionskapazität führender europäischer Hersteller von Bioethanol für den Kraftstoffsektor. Als Bioethanol wird aus Biomasse hergestelltes Ethanol bezeichnet. Bioethanol wird durch die Fermentation (Gärung) zucker- und stärkehaltiger Pflanzen gewonnen. Als Rohstoffe verwendet CropEnergies Getreide und Zuckerrüben. Der Vertrieb des produzierten Bioethanols erfolgt unter der Dachmarke CropEnergies an die Mineralöl- und petrochemische Industrie. Darüber hinaus produziert die Gesellschaft weitere Nebenprodukte wie beispielsweise flüssiges Kohlendioxid oder flüssiges Eiweißfuttermittel. (12.10.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CropEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der CropEnergies AG (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Biokraftstoffhersteller CropEnergies habe im zweiten Quartal kräftig zugelegt. Der Umsatz sei im zweiten Geschäftsquartal (Ende August) von 249 Millionen auf 450 Millionen Euro gestiegen, wie die Südzucker-Tochter am Mittwoch in Mannheim mitgeteilt habe. Das operative Ergebnis habe mit 93 Millionen nach 23 Millionen Euro im Vorjahr wie auch der Umsatz eine neue Bestmarke erreicht.Dabei habe das Unternehmen von einem deutlich höheren Absatz an Ethanol und einem signifikanten Anstieg der dafür erzielten Preise profitiert. Auch die Mengen und Erlöse für proteinhaltige Lebens- und Futtermittel hätten den Angaben zufolge deutlich gesteigert werden können.Die Jahresprognose habe CropEnergies bestätigt. Am 11. August 2022 habe CropEnergies die Prognose für das Geschäftsjahr 2022/23 erhöht und erwarte weiterhin bei einem Umsatz von 1,47 bis 1,57 (Vorjahr: 1,08) Milliarden Euro ein operatives Ergebnis von 215 bis 265 (Vorjahr: 127) Millionen Euro. Dies entspreche einem EBITDA von 255 bis 305 (Vorjahr: 169) Millionen Euro. Hauptgrund für die verbesserte Ergebniserwartung seien die seit Geschäftsjahresbeginn hohen Ethanolpreise.Die Aktie von CropEnergies reagiere am frühen Morgen mit einem deutlichen Plus. Das Papier gewinne auf der Handelsplattform Tradegate 3,6 Prozent auf 12,60 Euro.Die Aktie ist allerdings im Zuge der jüngsten Korrektur unter den Stopp des "Aktionär" gerutscht und wurde verkauft, so Marion Schlegel. Wichtig sei nun, dass die schnelle Rückeroberung der 200-Tage-Linie gelinge. (Analyse vom 12.10.2022)Mit Material von dpa-AFX