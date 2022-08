Tradegate-Aktienkurs CropEnergies-Aktie:

16,62 EUR +2,34% (25.08.2022, 09:43)



XETRA-Aktienkurs CropEnergies-Aktie:

16,56 EUR +0,98% (25.08.2022, 09:19)



ISIN CropEnergies-Aktie:

DE000A0LAUP1



WKN CropEnergies-Aktie:

A0LAUP



Ticker-Symbol CropEnergies-Aktie:

CE2



Kurzprofil CropEnergies AG:



Im Jahr 2006 in Mannheim gegründet, ist CropEnergies (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2), ein Mitglied der Südzucker-Gruppe, ein etablierter und gemessen an der Produktionskapazität führender europäischer Hersteller von Bioethanol für den Kraftstoffsektor. Als Bioethanol wird aus Biomasse hergestelltes Ethanol bezeichnet. Bioethanol wird durch die Fermentation (Gärung) zucker- und stärkehaltiger Pflanzen gewonnen. Als Rohstoffe verwendet CropEnergies Getreide und Zuckerrüben. Der Vertrieb des produzierten Bioethanols erfolgt unter der Dachmarke CropEnergies an die Mineralöl- und petrochemische Industrie. Darüber hinaus produziert die Gesellschaft weitere Nebenprodukte wie beispielsweise flüssiges Kohlendioxid oder flüssiges Eiweißfuttermittel. (25.08.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - CropEnergies-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Bioethanol-Herstellers CropEnergies AG (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2) unter die Lupe.Einer unserer Lieblingsansätze lässt sich anhand der CropEnergies-Aktie derzeit exemplarisch verdeutlichen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Dieser kombiniere den Faktor "Momentum" anhand der Relativen Stärke (Levy) mit der Auflösung von charttechnischen Konsolidierungsformationen. Während das zuerst genannte Kriterium für Engagements in Richtung des übergeordneten Trends sorge, signalisiere der Abschluss eines Konsolidierungsmusters, dass der besagte Trend wieder Fahrt aufnehme. Bildlich gesprochen liege in einer solchen Situation doppelter Rückenwind vor. Genau das sei gegenwärtig die Ausgangslage bei der CropEnergies-Aktie. Mit hoher Relativer Stärke sei der Titel zuletzt aus der langgezogenen Korrekturflagge seit Oktober 2020 (obere Begrenzung akt. bei 14,75 EUR) ausgebrochen. Diese konstruktive Weichenstellung lasse perspektivisch auf nachhaltig neue Rekordstände jenseits der Marke von 16,26 EUR schließen. Rein rechnerisch eröffne sich aktuell ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von mindestens 4 EUR.Um den beschriebenen Ausbruch nicht leichtfertig zu gefährden, sollte das Papier in Zukunft nicht mehr in die oben genannte Flagge zurückfallen. Die obere Begrenzung (akt. bei 14,75 EUR) ist deshalb als Absicherung prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 25.08.2022)Börsenplätze CropEnergies-Aktie: