Börsenplätze CropEnergies-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CropEnergies-Aktie:

11,48 EUR +3,05% (20.12.2023, 22:26)



XETRA-Aktienkurs CropEnergies-Aktie:

11,50 EUR +68,87% (20.12.2023, 17:36)



ISIN CropEnergies-Aktie:

DE000A0LAUP1



WKN CropEnergies-Aktie:

A0LAUP



Ticker-Symbol CropEnergies-Aktie:

CE2



Kurzprofil CropEnergies AG:



Im Jahr 2006 in Mannheim gegründet, ist CropEnergies (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2), ein Mitglied der Südzucker-Gruppe, ein etablierter und gemessen an der Produktionskapazität führender europäischer Hersteller von Bioethanol für den Kraftstoffsektor. Als Bioethanol wird aus Biomasse hergestelltes Ethanol bezeichnet. Bioethanol wird durch die Fermentation (Gärung) zucker- und stärkehaltiger Pflanzen gewonnen. Als Rohstoffe verwendet CropEnergies Getreide und Zuckerrüben. Der Vertrieb des produzierten Bioethanols erfolgt unter der Dachmarke CropEnergies an die Mineralöl- und petrochemische Industrie. Darüber hinaus produziert die Gesellschaft weitere Nebenprodukte wie beispielsweise flüssiges Kohlendioxid oder flüssiges Eiweißfuttermittel. (20.12.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CropEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CropEnergies AG (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2) unter die Lupe.Nach seinen Gewinnen am Vortag habe dem DAX am Mittwoch die nötige Kraft für eine weitere klare Aufwärtsbewegung gefehlt. Aus dem Handel sei das Börsenbarometer mit minus 0,07 Prozent auf 16.733,05 Punkte gegangen. Viele Marktteilnehmer hätten kurz vor dem Jahresende bereits ihre Bücher geschlossen und die Handelsaktivität nehme mit dem nahenden Weihnachtsfest ab.In der vergangenen Woche sei der DAX, angetrieben von Zinssenkungssignalen der US-Notenbank für das Jahr 2024, auf einen Rekord von 17.003 Punkte gesprungen. Die EZB habe sich mit Blick auf Zinssenkungen 2024 aber deutlich defensiver gegeben und die Rally damit ausgebremst. Einige Experten sähen derzeit nur noch wenig Luft für weitere Kursgewinne. "Es scheint so, dass der DAX sein kurzfristiges Potenzial nach oben hin vorerst ausgeschöpft hat", habe Martin Utschneider von Finanzethos geschrieben.Am Aktienmarkt hätten positiv aufgenommene Angaben von Ørsted zum Stand eines Offshore-Windparks nicht nur die Aktien des dänischen Windkraftkonzerns, sondern an der DAX-Spitze auch jene von Siemens Energy mit plus 2,9 Prozent angetrieben. Die Verträge für den Windpark würden auch eine Vereinbarung mit der Energy-Tochter Siemens Gamesa über die Lieferung bestimmter Offshore-Windturbinen enthalten.Die Aktien des Biospritherstellers CropenErgies hätten mit einem Kurssprung von 68,9 Prozent herausgestochen. Südzucker wolle seine Tochter komplett übernehmen und anschließend deren Börsennotierung beenden. Dafür habe der Nahrungsmittelkonzern ein Übernahmeangebot angekündigt, das bei 11,50 Euro in bar je Anteilschein liegen dürfte. Die CropenErgies-Papiere beendeten den Handel exakt zu diesem Preis, so Michael Diertl von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Südzucker habe 2,8 Prozent höher geschlossen. (Analyse vom 20.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link