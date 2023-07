Börsenplätze CropEnergies-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CropEnergies-Aktie:

9,84 EUR +1,86% (06.07.2023, 17:22)



XETRA-Aktienkurs CropEnergies-Aktie:

9,85 EUR +3,14% (06.07.2023, 17:09)



ISIN CropEnergies-Aktie:

DE000A0LAUP1



WKN CropEnergies-Aktie:

A0LAUP



Ticker-Symbol CropEnergies-Aktie:

CE2



Kurzprofil CropEnergies AG:



Im Jahr 2006 in Mannheim gegründet, ist CropEnergies (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2), ein Mitglied der Südzucker-Gruppe, ein etablierter und gemessen an der Produktionskapazität führender europäischer Hersteller von Bioethanol für den Kraftstoffsektor. Als Bioethanol wird aus Biomasse hergestelltes Ethanol bezeichnet. Bioethanol wird durch die Fermentation (Gärung) zucker- und stärkehaltiger Pflanzen gewonnen. Als Rohstoffe verwendet CropEnergies Getreide und Zuckerrüben. Der Vertrieb des produzierten Bioethanols erfolgt unter der Dachmarke CropEnergies an die Mineralöl- und petrochemische Industrie. Darüber hinaus produziert die Gesellschaft weitere Nebenprodukte wie beispielsweise flüssiges Kohlendioxid oder flüssiges Eiweißfuttermittel. (06.07.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CropEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CropEnergies AG (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2) unter die Lupe.Viele Investoren scheinen derzeit einen großen Bogen um einen Großteil der Aktien aus dem Umfeld der grünen Technologien zu machen, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär". So auch bei dem deutschen Bioethanol-Hersteller und Südzuckertochter CropEnergies.Die Geschäfte bei CropEnergies würden weiterhin eher schlecht laufen. Das würden die am Donnerstag vorgelegten Unternehmenszahlen verdeutlichen. So habe sich der Umsatz von März bis Mai um knapp 20 Prozent auf ungefähr 321 Mio. Euro verringert. Das operative Ergebnis von Steuern und Zinsen sei von 87 Mio. Euro auf 14 Mio. Euro zurückgegangen.Obwohl das Zahlenwerk desaströs sei, rechne der Vorstand unverändert mit einem jährlichen Umsatz von 1,27 bis 1,37 Mrd. Euro und einem operativen Ergebnis von 95 bis 145 Mio. Euro. Das Festhalten an der Prognose werde an der Börse honoriert, die CropEnergies-Aktie lege mehr als drei Prozent zu.Äußerst mutige Anleger warten zunächst eine Bodenbildung ab und steigen erst dann in die CropEnergies-Aktie ein, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link