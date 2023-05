Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der CropEnergies-Aktie. (Analyse vom 25.05.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze CropEnergies-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CropEnergies-Aktie:

10,20 EUR -1,35% (25.05.2023, 14:56)



XETRA-Aktienkurs CropEnergies-Aktie:

10,20 EUR 0,00% (25.05.2023, 14:49)



ISIN CropEnergies-Aktie:

DE000A0LAUP1



WKN CropEnergies-Aktie:

A0LAUP



Ticker-Symbol CropEnergies-Aktie:

CE2



Kurzprofil CropEnergies AG:



Im Jahr 2006 in Mannheim gegründet, ist CropEnergies (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2), ein Mitglied der Südzucker-Gruppe, ein etablierter und gemessen an der Produktionskapazität führender europäischer Hersteller von Bioethanol für den Kraftstoffsektor. Als Bioethanol wird aus Biomasse hergestelltes Ethanol bezeichnet. Bioethanol wird durch die Fermentation (Gärung) zucker- und stärkehaltiger Pflanzen gewonnen. Als Rohstoffe verwendet CropEnergies Getreide und Zuckerrüben. Der Vertrieb des produzierten Bioethanols erfolgt unter der Dachmarke CropEnergies an die Mineralöl- und petrochemische Industrie. Darüber hinaus produziert die Gesellschaft weitere Nebenprodukte wie beispielsweise flüssiges Kohlendioxid oder flüssiges Eiweißfuttermittel. (25.05.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - CropEnergies-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der CropEnergies AG (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2).Das Rezessionsrisiko kehre zurück. Die Rohöl- und auch die C2-Preise in der EU - durch hohe Importe beschleunigt - würden seit Monaten sinken, heiße es im jüngsten EQUI.TS-Report zum Mannheimer EE-Produzenten.Die Mengennachfrage ihrerseits dürfte nach Analysteneinschätzung weiterhin leicht steigen und der Importdruck - nach den jüngsten Preisrückgängen - künftig spürbar nachlassen, die C2-Preise künftig also wieder steigen, so die Schlussfolgerung der Aktienexperten.Während im aktuelle FY 23-24 insgesamt die Kostenbasis (YoY) eher steigen dürfte, werde - besonders im Q1/22-23 - mit niedrigeren (YoY) Verkaufspreisen und steigenden Investitionen zu rechnen sein, würden die Aktienexperten im Folgenden analysieren.Die Guidance für das aktuelle FY 23-24 sei am 17.04.2023 erstveröffentlicht und jetzt bestätigt worden, würden die Aktienexperten von EQUI.TS GmbH in ihrer jetzt vorgelegten Studie zur Südzucker-Tochtergesellschaft schreiben. Die Jahresplanung sähe für Umsatz/EBITDA/EBIT folgende Korridore vor: 1.270 - 1.370 Mio. Euro (> -8% YoY) sowie 140 - 190 Mio. Euro (> -35% YoY) bzw. 95 - 145 Mio. Euro (> -42% YoY). Es werde also - wie übrigens auch von den Analysten - mit spürbarem und ganz überwiegend preisgetriebenen - Rückgängen im Vergleich zum Rekord-Vorjahr gerechnet.Mit dem Renewable-Energy-Startup East Energy GmbH, Spezialist für Wind- und Solarparks, wolle man gemeinsam die Energieangebotsseite der künftigen Produktionen zukunftssicher machen.Die Peer-Bewertung sei leicht gesunken und der Zielkurs bleibe stabil.