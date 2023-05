Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.



25.05.2023



10,40 EUR +1,96% (25.05.2023, 11:30)



DE000A0LAUP1



A0LAUP



CE2



Kurzprofil CropEnergies AG:



Im Jahr 2006 in Mannheim gegründet, ist CropEnergies (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2), ein Mitglied der Südzucker-Gruppe, ein etablierter und gemessen an der Produktionskapazität führender europäischer Hersteller von Bioethanol für den Kraftstoffsektor. Als Bioethanol wird aus Biomasse hergestelltes Ethanol bezeichnet. Bioethanol wird durch die Fermentation (Gärung) zucker- und stärkehaltiger Pflanzen gewonnen. Als Rohstoffe verwendet CropEnergies Getreide und Zuckerrüben. Der Vertrieb des produzierten Bioethanols erfolgt unter der Dachmarke CropEnergies an die Mineralöl- und petrochemische Industrie. Darüber hinaus produziert die Gesellschaft weitere Nebenprodukte wie beispielsweise flüssiges Kohlendioxid oder flüssiges Eiweißfuttermittel. (25.05.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CropEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der CropEnergies AG (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Politische Unsicherheiten bei der Bewertung von Biokraftstoffen und sinkende Ethanolpreise würden auf dem Aktienkurs des deutschen Bioethanol-Herstellers CropEnergies seit Anfang des Jahres lasten. Die Aktie habe seitdem mehr als 20 Prozent an Wert eingebüßt. Doch nun gebe es Hoffnung auf bessere Zeiten - das sei der Grund.Die am Mittwoch vorgelegten Unternehmenszahlen der Südzucker-Tochter CropEnergies würden Mut machen und könnten der Beginn einer Trendwende bei der zuletzt stark gebeutelten Aktie sein. Der Konzern habe den Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 35 Prozent gesteigert und damit einen Rekordumsatz von 1,49 Milliarden Euro für das Geschäftsjahr 2022/23 erzielt. Das Ergebnis vor Zinsen und Abschreibungen sei von 169 Millionen Euro auf 294 Millionen gesteigert worden, das operative Ergebnis habe sich von 127 Millionen auf 251 Millionen Euro verbessert.Für das Geschäftsjahr 2023/24 erwarte das Unternehmen unverändert einen Umsatz von 1,27 bis 1,37 Milliarden Euro bei einem operativen Ergebnis von 95 bis 145 Millionen Euro. Auf der Hauptversammlung im Juli solle den Aktionären eine Dividende von 0,60 Euro pro Aktie unterbreitet werden.CropEnergies bleibt für mutige Anleger mit Weitblick antizyklisch kaufenswert, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 8,70 Euro sichere nach unten ab.CropEnergies sei Bestandteil des zehn Werte umfassenden "Der Aktionär" Energiewende-Index. Darin würden sich neben Biokraftstoff-Herstellern zusätzlich Unternehmen aus den Bereichen Wind, Wasserstoff und Solar befinden. Mit dem Indexzertifikat WKN DA0ABG könnten Anleger nahezu eins zu eins an der Entwicklung des Index teilhaben. (Analyse vom 25.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link